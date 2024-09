Un quattordicenne è stato accoltellato da un coetaneo, in una scuola di Pompei (Napoli), al culmine di una lite. Il diverbio tra i due sarebbe scaturito per una ragazza. La vittima, ferita alla schiena, è stata soccorsa ma non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato subito fermato e condotto in commissariato. La sua posizione sarà valutata dalla Procura dei Minori di Napoli.