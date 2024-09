Fermato l'aggressore Pompei, lite a scuola per una ragazza: 13enne accoltellato | A Milano tre 16enni in comunità per un'aggressione a coetanei

L'aggressore è stato subito fermato e condotto in commissariato. In Lombardia tre studenti tutti con precedenti, sono stati collocati in una comunità con l'accusa di lesioni gravi e, per uno, anche di atti persecutori