Pista ciclabile e gattile, gli sprechi del Pnrr nel servizio di "Quarta Repubblica"

Una pista ciclabile e un gattile, questi sono solo alcuni dei progetti che saranno finanziati dal Pnrr. Quasi cinque milioni di euro per la pista ciclabile di Volla, paese di circa 24mila abitanti alle pendici del Vesuvio, in provincia di Napoli. Saranno investiti, invece, 999mila euro per la costruzione di un gattile a Foligno, nel cuore dell'Umbria. Questi progetti, insieme ad altri, per alcuni sarebbero un spreco di fondi. A spiegare perché è un servizio di "Quarta Repubblica", il programma di Rete 4, che illustra le criticità e le incongruenze di questi progetti.

La pista ciclabile a Volla (Napoli) - In piena zona rossa per l'emergenza Vesuvio si realizzerà una pista ciclabile, grazie ai fondi del Pnrr. Circa cinque milioni di euro per un progetto di riqualificazione urbana che, oltre alla manutenzione di strade e marciapiedi, porterà alla costruzione di una pista ciclabile. Un progetto simile era già previsto nel 2019. "Quarta Repubblica" mostra un documento nel quale la giunta ne autorizzava i lavori. Un documento, sottolinea il servizio del programma di Rete 4, che dimostrerebbe come questo tipo di opere potrebbero essere gestite anche dalle casse del Comune, senza ricorrere a fondi straordinari.

Il gattile di Foligno (Perugia) - Qui i soldi del Pnrr verranno utilizzati per combattere l'abbandono dei gatti. Nella zona, in parte occupata dall'aeroporto Franceschi, sorgerà un ricovero per felini senza padrone per 999mila euro. A Foligno, però, ci sarebbe già chi, su base volontaria e senza nessun aiuto, si occupa dei randagi. "Questa struttura nasce nel 2006 e tutte le spese sono sostenute dai volontari, con un milione di euro potremmo andare avanti anche per 50 anni", spiega il responsabile del gattile già esistente che si occupa da diciotto anni di accogliere tutti i gatti abbandonati della zona.