Pizza da asporto con supplemento per cartone e taglio: è polemica in Trentino

È polemica in Trentino, dove una pizzeria ha chiesto a un cliente 6 euro in più per tagliare la pizza da asporto e consegnarla nel classico cartone. Il caso è scoppiato il 20 ottobre, quando Sergio Paoli, 60enne ex poliziotto e scrittore trentino, è andato a ordinare 4 pizze in un locale di Scurelle, in provincia di Trento. Ma al momento di pagare, la sorpresa: sullo scontrino erano stati aggiunti 50 centesimi per ogni pizza per il taglio, e 1 euro a pizza per il cartone da asporto.