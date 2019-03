22 marzo 2019 08:24 Pizza, il cartone è velenoso: avviata indagine del ministero della Salute Il contenitore, prodotto allʼestero ma usato in Italia, conterrebbe bisfenolo A potenzialmente dannoso per lʼuomo

La sostanza è da tempo sotto la lente dell'Efsa, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ed è vietata da anni in molti contenitori alimentari, come i biberon. Ma in uno è ancora presente, rendendo il piatto più amato dagli italiani, la pizza, potenzialmente pericoloso: il cartone low cost per il suo trasporto, che è prodotto all'estero e usato in Italia. La sostanza incriminata è il bisfenolo A (BPA). A rilanciare l'allarme un'inchiesta de Il Salvagente, anticipata da Il fatto quotidiano. Il ministero della Salute ha avviato un'indagine.

Lo studio de Il Salvagente, per la prima volta, mostra la "migrazione" di bisfenolo A, sostanza chimica che interferisce con il sistema endocrino e con l'apparato riproduttivo, dalla scatola all'alimento.



"Un passaggio - spiega il direttore del mensile Riccardo Quintili a Il fatto quotidiano - che viene scatenato dall'alta temperatura nella scatola (fino a 60°/65°) in cui si mescolano gli acidi del pomodoro e i grassi della mozzarella e dal tempo prolungato in cui la pizza resta all'interno del contenitore".