Una coppia di conviventi formata da un algerino di 30 anni e una cittadina marocchina di 26, entrambi pluripregiudicati per droga, è finita in manette per spaccio e resistenza. Arrestato anche un marocchino di 24 anni per resistenza e un connazionale di 30 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Altre tre persone tra i 20 e i 27 anni sono indagate per detenzione di droga e, assieme agli altri inquilini gia' citati, per occupazione abusiva.