Pistoia, "Non mi considerano": 13enne inscena una rapina in casa per attirare l'attenzione dei genitori

ansa

Una ragazza di 13 anni ha inscenato una rapina in casa per attirare l'attenzione dei genitori "troppo impegnati a lavorare”. E' quanto ha ammesso la stessa adolescente, come riferito dai carabinieri di Montecatini Terme dopo indagini partite su un presunto colpo in casa che sarebbe avvenuto nel Pistoiese a fine settembre. "Il babbo e la mamma non mi guardano", avrebbe detto la 13enne alle forze dell'ordine. Lo riporta La Nazione.