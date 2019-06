Pistoia, la storia di Virginia perseguitata dal compagno: "Mi seguiva ovunque"

Una storia come quella che vivono moltissime persone. Ma per Virginia, l’amore si è trasformato presto da favola a incubo. Per la donna, che vive a Pistoia, l'uomo con cui era andata a convivere era "uno stalker a tutti gli effetti". "Era diventato ossessivo – racconta Virginia in collegamento a “Pomeriggio Cinque” – mi considerava una sua proprietà”.



La donna spiega a Barbara d’Urso i suoi mesi d’inferno: “Me lo sono ritrovato dal parrucchiere, senza che gli dicessi dove fossi. Lui impazzì dalla gelosia e ritornati in casa iniziò a spaccare tutto per non picchiare me”. Un atteggiamento persecutorio che si verificava anche mediante i messaggi: “Mi ha inviato più di 400 vocali al giorno”, racconta la donna.



Virginia, con l’aiuto delle sue amiche, è riuscita a uscire dall’incubo ma avverte le altre donne: “Sono tanti gli uomini come lui, chiedete aiuto subito, non fatevi isolare dalle persone che amate, come lui fece con me”.