Pistoia, il prete che accoglie i migranti in chiesa: “Alcuni sono andati via, tanti si sono avvicinati”

A Pistoia c’è un prete che ha scelto di trasformare la sua chiesa e la canonica in un centro d’accoglienza improvvisato per migranti senza casa. È don Massimo Biancalani, che da anni si batte per accogliere le persone che arrivano nel nostro Paese. “Alcuni sono andati via, tanti si sono avvicinati”, spiega il sacerdote alle telecamere di “Stasera Italia”.

Sulla quotidianità all’interno della chiesa, dove circa 200 persone dormono sulle brandine, don Biancalani racconta: “Sono loro che tengono a bada me, a volte c’è qualche scaramuccia o incomprensione tra loro ma per cose banali”. L’accoglienza non si limita però a offrire un letto per dormire nel soppalco sopra la navata centrale: “Facciamo uno screening, capiamo un po’ la situazione e poi se ci sono problematiche legali ho un’equipe che tutte le mattine viene qui e analizza i casi”, spiega ancora il prete.

Non tutti però, nella zona e tra i parrocchiani, sono d’accordo con la sua scelta. Il sacerdote ha ricevuto infatti alcuni biglietti offensivi e razzisti, recapitati davanti alla canonica.