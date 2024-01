Pistoia, crolla pavimento durante una festa di matrimonio: decine di feriti di cui 5 gravi

A Pistoia il pavimento di un solaio di un locale, dove era in corso una festa di matrimonio, è crollato provocando almeno 64 feriti, di cui cinque in gravi condizioni.

Coinvolti anche bambini. In un secondo momento il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social ha precisato: "La situazione, al momento, è di 30 feriti: due persone in codice rosso all'ospedale di Pistoia, due a Careggi, una a Prato. Cinque codici gialli trasportati a Prato, Pistoia, Torregalli e Lucca. Venti codici verdi divisi tra Pescia, Torregalli, Lucca, Empoli e Pistoia". L'incidente è avvenuto in località Pontelungo, alla periferia della città, nell'ex convento di Giaccherino adibito a locale per le feste.