Pisa, realizzata una "Smart working room" all'ospedale Santa Chiara per i familiari dei piccoli pazienti

L'Aoup ringrazia "tutti quelli che, con generosità e disponibilità, hanno collaborato a rendere il progetto una bellissima realtà. Scopo primario del progetto 'Io sto con Chiara' - si ricorda - è proprio costituire un sistema coerente e strutturato per la raccolta fondi, che aiuti a consolidare le esperienze maturate e a costruire relazioni significative con potenziali donatori, fondazioni, sostenitori e sponsor, facendo in modo che le partnership non si esauriscano con la donazione per lo specifico progetto ma continuino nel tempo, sostenendo lo sviluppo e le attività proposte in risposta ai bisogni della comunità locale".