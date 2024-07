Pisa, ragazza violentata fuori da una discoteca: arrestato 19enne

I due si sarebbero conosciuti in discoteca, per poi appartarsi all'esterno del locale dove sarebbe avvenuta l'aggressione sessuale. Il 19enne avrebbe anche ripreso le diverse fasi dell'accaduto con il proprio telefono cellulare. Alla sua identificazione la polizia è arrivata grazie al nome profilo usato su Instagram e alla sua descrizione, forniti entrambi dalla ragazza. Dopo alcuni giorni di indagini il presunto autore della violenza sessuale sarebbe stato rintracciato e arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Pisa su richiesta della Procura.