Pisa, violenta lite in famiglia: un bimbo di 8 anni chiama il 112 e salva la madre

In provincia di Pisa, un bambino di 8 anni ha chiamato il 112 chiedendo aiuto per mettere fine all'ennesima lite in famiglia e permettere i soccorsi alla madre, che era stata colta da un malore.

Lo riporta Il Tirreno. Il padre del piccolo, dopo una violenta discussione con il figlio maggiore, aveva minacciato e strattonato la donna, che era crollata a terra priva di forze. Il bimbo, a quel punto, è intervenuto telefonando al numero d'emergenza e attivando i soccorsi.