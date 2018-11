Pisa, l'imprenditore ritrovato in Scozia confessa: "Ho viaggiato sempre in treno, ecco come ho finto di perdere la memoria"

Una storia incredibile, inventata per riaffermare la propria autorità di pater familias. "A casa mi sentivo un marito e un padre spodestato, comandava tutto mia suocera che dal 2010 viveva con noi e si metteva sempre in mezzo". Si dice dispiaciuto per aver creato tutta questa confusione ma allo stesso tempo sostiene di essere stato costretto a fare qualcosa per una situazione diventata ormai insostenibile.



Eppure a Lajatico, nel pisano, quella di Mannino era considerata una famiglia modello e quando, meno di un anno fa, l'uomo aveva deciso di mettere su un'azienda, aveva chiesto lui stesso alla suocera - la signora Sandra, insegnante in pensione - di diventare sua socia, e gli affari andavano bene. La moglie in queste ore non riesce a darsi pace e i conoscenti dicono sia una donna distrutta dal dolore non riuscendo a comprendere cosa sia accaduto nella mente del suo Salvo.