Pisa, deltaplano precipita durante l'atterraggio: due morti

Due uomini di 40 e 50 anni sono morti a bordo di un deltaplano che è precipitato durante l'atterraggio vicino l'avio-superficie Tuscany Flight, nel comune di San Miniato in provincia di Pisa. Ancora da accertare le cause dello schianto. Al momento dell'arrivo dei soccorritori del 118, per i due non c'era più nulla da fare. È stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per estrarre i corpi delle vittime rimasti incastrati nella cellula del deltaplano e per mettere in sicurezza l'area. Sull'episodio indagano i carabinieri.