Pisa, in migliaia a corteo pro Palestina e "contro bombe e manganelli" | Manifestanti in piazza anche a Milano e Firenze

A Pisa migliaia di persone hanno preso parte alla manifestazione pro Palestina e contro le cariche della polizia di venerdì 23 febbraio.

In testa al corteo, uno striscione con su scritto "Pisa in piazza contro bombe e manganelli" e "Pisa non ha paura. Stop al genocidio. Studenti pro Palestina" oltre a bandiere palestinesi e della pace. Ingente lo schieramento delle forze dell'ordine. Centinaia di manifestanti pro Palestina sono scesi in piazza anche a Milano, contestando il presidente dell'Anpi di Milano, Roberto Cenati, che si è dimesso in disaccordo con l'uso da parte dell'associazione della parola genocidio per indicare quanto sta accadendo a Gaza. Manifestazione anche a Firenze, dove un migliaio di partecipanti si è radunato di fronte al consolato degli Stati Uniti, chiedendo di fermare il genocidio a Gaza.