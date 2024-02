Pisa, 5mila in piazza dopo le cariche al corteo pro-Palestina | Il Viminale: "Ci sono state difficoltà operative"

Sulla scalinata monumentale della Scuola Normale che si affaccia sulla piazza sono stati affissi striscioni con le scritte "Stop genocidio", "Palestina libera", "Basta violenza della polizia" e "No alla violenza delle istituzioni". Scanditi anche slogan "vergogna, vergogna", e "caricateci ora" all'indirizzo delle forze dell'ordine.

Video e atti in Procura

La Digos depositerà oggi in procura gli atti documentali e filmati relativi alle cariche della polizia a Pisa durante un corteo studentesco pro Palestina. Si tratta del materiale raccolto nell'immediatezza dei fatti dal personale presente in piazza e che documenta quanto accaduto per offrire all'autorità giudiziaria tutti gli strumenti utili per avviare un'indagine approfondita. L'obiettivo, è quanto filtra da ambienti investigativi, è anche quello di fornire risposte certe e in tempi rapidi per chiarire episodi che hanno suscitato fortissime polemiche in città.