Ha rubato una Nissan Micra ad Alcamo, nel Trapanese, e si è diretto verso corso dei Mille dove si stava svolgendo una processione religiosa, creando il panico tra i fedeli. E' accaduto poco prima della mezzanotte di venerdì. Due i feriti, tra i quali un bambino, portati in ospedale ma per fortuna non sono in gravi condizioni. Il guidatore, dopo aver abbandonato la macchina, è fuggito a piedi ed è ricercato dai carabinieri.