Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi: "Con Louis non un semplice flirt"

Tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi non ci sarebbe stato un semplice flirt. Lo fa sapere a "Pomeriggio Cinque News" Manuela, la nuora di Pierina Paganelli uccisa nel garage di casa il 3 ottobre a Rimini. Per l'omicidio della 76enne è stato indagato il vicino di casa Louis Dassilva con cui la nuora della vittima aveva una relazione. Per la prima volta la donna rivela alcuni dettagli in più sulla relazione con il vicino e ammette: "Un semplice flirt non rispecchierebbe me, non sono quel tipo di donna. Secondo me c'era un'intensità diversa tra quello che ho provato io per lui, rispetto a quello che ha provato per me. La vivevamo diversamente", sottolinea Bianchi.