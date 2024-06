Pier Silvio Berlusconi, nessun trasferimento a Villa San Sebastiano a Portofino

L'amministratore delegato di MediaForEurope, secondo le voci circolate, avrebbe addirittura atteso di finire i "previsti lavori di ristrutturazione" in modo tale da potersi traferire una volta pronto "l'accesso diretto al mare". Cosa non semplice, per usare un eufemismo: Villa San Sebastiano, infatti, è situata sulla vetta del promontorio di Portofino.