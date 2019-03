Violenza sessuale, arrestato operatore di centro minori a Vercelli

Un 36enne di origine somala è stato arrestato a Vercelli con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di due ragazze di 17 e 11 anni. L'uomo, operatore specializzato nell'assistenza ai minori in difficoltà, avrebbe approfittato del suo ruolo per abusare delle ragazze. La polizia lo ha arrestato mentre era a bordo di un autobus diretto Parigi, con in mano un biglietto di sola andata. Non è escluso che ci siano altre vittime degli abusi.