Vercelli, lite in casa: 45enne cade da 12 metri, è gravissimo

Una lite all'interno di una casa a Vercelli si è trasformata in tragedia. Un uomo di 45 anni è precipitato a terra da circa 12 metri, riportando numerosi traumi: gravissimo, è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Vercelli in codice rosso. La donna che era in casa con lui, una 26enne, ha riportato ferite da codice verde. Indagano le forze dell'ordine.