Torino, violenze sui detenuti in carcere: 6 agenti penitenziari accusati di tortura

L'accusa per i sei agenti è di tortura: il reato loro contestato è infatti quello previsto dall'articolo 613 bis del codice penale. Il Garante è venuto a conoscenza di uno degli episodi in occasione di un colloquio con alcuni detenuti. L'indagine riguarda non solo le sei persone soggette a misura cautelare, ma anche altri indagati a piede libero. L'inchiesta , ancora in corso, è volta ad accertare eventuali responsabilità penali di altri e anche a verificare se ci siano stati altri episodi analoghi oltre a quelli denunciati fino a questo momento. La Procura sottolinea che "l'applicazione delle misure cautelari si è resa necessaria per evitare, in questa delicata fase, il pericolo di inquinamento probatorio".