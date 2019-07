Torino, urina sulla tomba dell'ex suocera: denunciata per vilipendio

Da giorni l'ex compagno aveva notato strani movimenti sulla lapide dell'amata madre: dai fiori freschi annaffiati con la candeggina a segni di oltraggio sulla tomba. Così ha deciso di nascondersi tra i loculi e capire cosa stava succedendo. Stupito si è trovato di fronte una scena surreale: la sua ex che si abbassava i pantoloni e urinava sul marmo della lapide. Con in mano lo smartphone ha immortalato la scena, consegnando il video alle forze dell'ordine.



La donna aveva pianificato i suoi atti in modo puntiglioso, scegliendo i momenti in cui il cimitero era completamente deserto, ma non aveva fatto i conti con l'amorevole attenzione di un figlio che non poteva sopportare che venisse infangata la memoria della madre.