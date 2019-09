Torino, la denuncia di un consigliere regionale: "Dipendente nella sicurezza sospeso perché diabetico"

"Al lavoratore - spiega Grimaldi - è stato diagnosticato il diabete, che cura regolarmente. Ma a giugno un malore e alcuni valori del sangue più alti del normale hanno indotto i medici a decretare un peggioramento delle sue condizioni ed è stato dichiarato non più idoneo a svolgere la sua mansione, per cui è stato sospeso, senza nessun tentativo di ricollocamento in altre mansioni, a cui si era reso disponibile".



"A nulla sono valse - aggiunge - le spiegazioni del lavoratore, che la mattina del malore aveva dimenticato le medicine per il cuore; a nulla è valsa la successiva controperizia del medico legale, che non ha riscontrato peggioramenti. Lunedì Guglieri ha incrociato le braccia davanti all'azienda, insieme a tanti colleghi e alle rappresentanze sindacali. Se il responso del servizio Spresal dell'Asl da lui richiesto gli darà ragione, l'azienda sarà costretta a riammetterlo in servizio".