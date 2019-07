Torino, sequestrato arsenale da guerra a estremisti di destra: tre arresti | "Avevano anche un missile"

Armi da guerra , tra cui fucili d'assalto automatici di ultima generazione, sono stati sequestrati dalla polizia in varie città del Nord Italia. Il blitz dell'Antiterrorismo è scattato nei confronti di una serie di soggetti orbitanti nei gruppi dell'estrema destra oltranzista e nasce da un'indagine della Digos di Torino relativa ad alcuni combattenti italiani che hanno partecipato alla guerra nel Donbass, in Ucraina. Tre persone arrestate.

Tre gli arresti - Ci sono tre arresti nell'ambito dell'operazione del Servizio Antiterrorismo dell'Ucigos e della Digos di Torino. Tra questi c'è Fabio Del Bergiolo, 50 anni, ex ispettore antifrode delle dogane che nel 2001 si era candidato al Senato, per Forza Nuova, nel collegio di Gallarate (Varese). All'operazione, coordinata dalla procura di Torino, hanno collaborato anche le Digos di Milano, Varese, Pavia, Novara e Forlì.



Anche un missile aria-aria - C'è anche un missile aria-aria perfettamente funzionate tra le armi sequestrate dall'Antiterrorismo della Polizia nell'ambito dell'inchiesta contro un gruppo di presunti estremisti di destra con ideologie oltranziste che in passato avrebbero combattuto nel Donbass, in Ucraina. Il missile, secondo quanto accertato dalle indagini, sarebbe in uso alle forze armate del Qatar.