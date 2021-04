Torino, sequestrati 15 milioni di prodotti di falso "Made in Italy"

lapresse

Oltre 15 milioni di prodotti tra accessori d'abbigliamento e articoli per la casa, per un valore stimato di circa 25 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Torino. Si tratta di prodotti importati da Cina, Turchia, Polonia e Pakistan che riportavano sull'etichetta la falsa dicitura "Made in Italy". Otto gli importatori, italiani e cinesi, denunciati per frode in commercio e falsa indicazione di origine qualitativa.