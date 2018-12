Torino, scontro tra suv e bici: ciclista muore sul colpo

Un ciclista è morto travolto da un'auto nella serata di domenica alla periferia Nord di Torino. L'uomo stava percorrendo via Ress Romoli quando, all'altezza del civico 200, è stato investito da un'Audi A3. Dopo il violento impatto il conducente dell'auto è sceso dal mezzo per prestare soccorso, ma per il ciclista non c'era più niente da fare.