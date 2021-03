Torino, rogo in campo nomadi: confermate condanne per razzismo

lapresse

Le quattro condanne, con l'aggravante dell'odio etnico, per l'incendio in un campo nomadi alla periferia di Torino nel dicembre del 2011 sono diventate definitive. Il rogo si era sviluppato in seguito a una manifestazione spontanea di protesta di un gruppo di cittadini. La Cassazione ha dichiarato inammissibile i ricorsi degli imputati. La sentenza d'appello era del 2018.