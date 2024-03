Torino, morto per un esorcismo: fermati lo zio, il fratello e l'ex coniuge

Non era il primo esorcismo

Le successive indagini hanno permesso di fare luce sul coinvolgimento della ex coniuge, il fratello e lo zio della vittima. Quest'ultimo - figura di riferimento della comunità islamica - avrebbe guidato i rituali, che in almeno in un'occasione avrebbero condotto il malcapitato a dover far ricorso a cure ospedaliere per le lesioni subite. Il giorno della morte, quella sera nell'abitazione di Salassa, il rito di esorcismo - alla presenza degli indagati - non ha portato all'effetto desiderato ma alla morte dell'uomo.