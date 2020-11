Torino, il barista che sfida la zona rossa: “Resto aperto per necessità"

A Brandizzo, in provincia di Torino, c'è Gianluca Perrone un barista che ha deciso di sfidare il Dpcm e mantenere aperto il suo locale nonostante il suo paese sia in "zona rossa". "Il mio è un grido di aiuto", dichiara Gianluca ai microfoni di "Mattino Cinque". "È un bisogno economico perché con il solo take away non riesco ad arrivare alla fine del mese - continua il barista- ho due figli piccoli e devo farli mangiare".

Nel bar di Gianluca i suoi clienti possono entrare e sedersi a tavolino, nonostante tutti i divieti imposti dal Dpcm. "Ho voglia di fare sentire la mia voce a uno Stato che non aiuta - dichiara il barista che conclude - voglio solo lavorare".