Torino, lotta alle sigarette: non si potrà più fumare all'aperto (a meno di 5 metri dalle persone)

Per il proponente dell'atto, il consigliere dei Radicali Silvio Viale, si tratta di "una questione culturale e di rispetto fra le persone. Quella di allontanarsi quando si fuma è una cosa che si fa già normalmente per buona educazione".

"La misura - aggiunge Viale - contribuirà alla riduzione dell'impatto del fumo, che rimane la principale causa di patologie mediche e oncologiche e favorirà un consumo più consapevole. E si spera che possa aumentare anche la responsabilita' verso l'abbandono di mozziconi. Una norma - conclude il consigliere - che dà un indirizzo culturale tutelando la libertà sia di chi fuma sia di chi non fuma".

Cosa dice il nuovo Regolamento

La lettera "v" aggiunta all'articolo 7 del Regolamento di polizia urbana vieta di "fumare in ogni caso in presenza di bambini o di donne in gravidanza e in ogni luogo all'aperto a una distanza inferiore a cinque metri da altre persone, senza il loro esplicito consenso". Inoltre, estende il provvedimento a "sigarette, sigari, pipe, tabacco riscaldato, ogni prodotto a combustione e le sigarette elettroniche", che fino a oggi erano considerate una scorciatoia per poter fumare liberamente anche nei posti al chiuso, senza timore di essere guardati male dai non fumatori.