Torino, frontale tra auto: morto un 19enne

Un 19enne è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 590 a Brusasco, nel Torinese. IL'auto guidata dalla vittima si è scontrata frontalmente con un'altra vettura che procedeva in senso opposto. Dopo l'impatto, sull'auto del 19enne c'è stato anche un principio d'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico, ma per il giovane non c'è stato niente da fare. Ferito lievemente invece l'altro automobilista.