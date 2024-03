Torino, ferito con machete: arrestato il fratello del 23enne fermato per l'aggressione

Si tratta di Rocco Costanzia di Costigliole, fratello di Pietro, il 23enne fermato il 20 marzo dalla polizia per tentato omicidio e che ha ammesso l'aggressione. L'occasione è stata l'udienza di convalida, che si è tenuta nel carcere delle Vallette. Il 23enne, assistito dagli avvocati Vittorio Nizza e Paola Pinciaroli, ha spiegato che non aveva intenzione di uccidere il 24enne e nemmeno di procurargli delle lesioni gravi.

E' stato eseguito un nuovo arresto per il caso del 24enne rimasto ferito a colpi di machete a Torino il 18 marzo .

Si sarebbe anche detto dispiaciuto per l'accaduto. Quanto al movente, sembra riconducibile - come era già emerso in un primo momento - a una questione di gelosia.