Torino, uccise il padre violento: disposto il processo di appello bis per Alex Pompa

Il Pg della Corte di Cassazione ha sollecitato un processo d'Appello bis, per Alex Cotoia, il 30 aprile 2020 a Collegno, in provincia di Torino, uccise il padre Giuseppe Pompa durante una lite finita male. La procura generale della Cassazione ha evidenziato nella sua requisitoria: "La Corte d'Assise d'Appello di Torino sostiene, in sintesi, che se si danno 34 coltellate, non c'è legittima difesa. Lo comprendo, ma non lo condivido. Manca una ricostruzione del contesto. Il fatto è di per sé semplice, ma è complesso per una serie di ragioni. L'imputato è stato assolto in primo grado perché il fatto non costituisce reato, poi in secondo grado è stato condannato a una pena contenuta. Un ribaltamento eclatante. Il giudice di primo grado ritiene del tutto attendibili le testimonianze della madre e del fratello di Alex, il secondo non li giudica attendibili e chiede anche la trasmissione degli atti per falsa testimonianza. La motivazione della sentenza d'Appello dovrebbe essere rafforzata, invece in questo caso ha un unico intento demolitorio nei confronti della prima". Così era intervenuto il procuratore generale della Cassazione, durante il suo intervento nell'ambito del processo a Alex Cotoia, accusato di aver ucciso il padre al culmine di un litigio degenerato in omicidio. In primo grado l'imputato era stato assolto perché gli era stata riconosciuta la legittima difesa.