Torino, 17enne muore schiacciato da un muletto | Altre tre morti sul lavoro in poche ore

Un 17enne è morto schiacciato da un muletto a Nole, comune di quasi 7mila abitanti della città metropolitana di Torino.

E' accaduto alla Metalpress di via Cravanera. Inutile l'intervento del 118, sul posto con vigili del fuoco, carabinieri e Spresal dell'Asl To4. Quello che inizialmente sembrava un incidente sul lavoro è stato in realtà un incidente domestico . Il giovane era il figlio dei proprietari, che ai pm hanno spiegato che il ragazzo non stava lavorando.