Stefano Tacconi, la moglie Laura: "Ha ricominciato la fisioterapia"

Laura Speranza ripercorre poi il momento in cui il marito ha riaperto gli occhi in sala operatoria. "Stefano mi ha detto che il risveglio è stata la cosa più bella del mondo, per lui è stato come rinascere una seconda volta", racconta la donna. E aggiunge: "Era consapevole dei rischi che stava correndo". Per l'ex sportivo, 67 anni, si tratta di nuovo percorso di riabilitazione, non collegato alla rottura dell'aneurisma che lo ha colpito nell'aprile 2022.