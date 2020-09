Sorelline mandate in comunità a Torino, la madre: "Mi dicono che era meglio quando mio marito mi picchiava"

"Sono state mandate in comunità il 14 luglio e piangevano disperate, io ho potuto dir loro solo 'ditemi tutto quello che vedete'". A parlare a "Fuori dal Coro" è Anna, la madre di Giulia e Alice, due ragazze di di 13 e 15 anni, divise e mandate in due comunità differenti di Torino dopo la separazione dei genitori.



"Ti tolgono la tua ragione di vita, ti tolgono tutto", dice Anna che aveva denunciato il suo ex marito per violenze domestiche. Intanto le ragazze, al telefono, piangono e lanciano il loro grido d'allarme: "Ci sono lucchetti e sbarre - dice una delle due ragazze - sembra una prigione". "Mi ero rivolta ai servizi sociali per farmi aiutare - conclude Anna - ma in realtà ci hanno continuato a schiacciare. Tornassi indietro non denuncerei mio marito. Le mie figlie mi dicono che stavamo meglio quando mi picchiava".