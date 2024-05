L'accusa di tentato omicidio e la scarcerazione - Intanto il marito di Siu accusato di tentato omicidio ha lasciato il carcere non appena è arrivato il braccialetto elettronico necessario dopo le misure cautelari relative all'ipotesi di reato di maltrattamenti, divieto di avvicinamento alla moglie e obbligo di firma. Il 37enne continua a dichiararsi innocente e a sostenere la tesi che la donna si sarebbe inferta una ferita da sola e avrebbe chiesto di raccontare la versione di un incidente domestico. Maldonato, infatti, in un primo momento aveva prima parlato di un incidente domestico (come confermato dalla moglie Siu all'arrivo in ospedale di Novara prima di perdere conoscenza), poi ha sostenuto la tesi del tentato suicidio della donna parlando di una situazione di depressione della compagna. "Aveva paura di essere ricoverata in psichiatria", ha detto. Ma la versione non ha mai convinto gli inquirenti che hanno sostenuto la tesi del tentato omicidio. Da una prima ricostruzione della vicenda pare che ci fossero problemi tra la donna e il marito. Lo testimonierebbe, oltre ai vicini della coppia che spesso avrebbero udito violenti liti tra Siu e Jonathan, anche un audio della donna inviato a un'amica e mandato in onda in esclusiva a "Mattino Cinque News". Nel vocale la 30enne raccontava delle difficoltà con il marito, padre delle sue figlie, che non avrebbe voluto che la donna lavorasse come influencer. "Ho avuto dei problemi con mio marito e l'ho denunciato l'anno scorso perché mi stalkerava troppo", raccontava Siu che poi aveva deciso, in un secondo momento, di ritirare la denuncia contro il marito.