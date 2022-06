Presa la "banda delle spaccate": colpivano sale slot in Piemonte

La polizia stradale ha individuato e arrestato i membri di una "banda delle spaccate" che prendeva di mira le sale slot piemontesi.

I tre sono accusati di aver compiuto almeno 30 colpi, non limitandosi a sottrarre il denaro custodito in cassa ma devastando locali e arredi, utilizzando furgoni rubati (e in un caso anche uno scuolabus) come arieti per abbattere saracinesche e vetrate. Dopo la convalida dei fermi i tre, di origine romena, sono stati rinchiusi nel carcere di Torino.