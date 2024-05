"È sicuramente una forma di jihad, nel più alto senso di questo termine, come sforzo per difendere i propri diritti". Continuano a far discutere le parole del sermone in arabo e in italiano dell'imam Brahim Baya, portavoce di una delle moschee più importanti di Torino, che, in un'università del capoluogo piemontese, ha invocato la "guerra santa" in merito alla Palestina.