'Ndrangheta, chiusa inchiesta su scambi voto in Val d'Aosta: 8 indagati

La Procura della Repubblica di Torino ha chiuso l'inchiesta Egomnia sullo scambio elettorale politico-mafioso in Valle d'Aosta. Otto gli indagati: gli ex presidenti di Regione Antonio Fosson e Renzo Testolin, gli ex assessori Stefano Borrello e Laurent Vierin, l'ex consigliere Luca Bianchi, il ristoratore Antonio Raso, Roberto Di Donato e Alessandro Giachino. L'inchiesta riguarda il presunto sostegno a candidati autonomisti alle Regionali 2018.