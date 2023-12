La Luna, Superga e il Monviso nella "foto del giorno Nasa" | Il fotografo: "Sei anni per lo scatto perfetto dell'allineamento"

Parla Valerio Minato che ha ricevuto il riconoscimento Astronomy picture of the day per un'immagine simbolica di Torino: "Un bel regalo di Natale"

Il riconoscimento assegnato dalla Agenzia Spaziale Usa e dalla Michigan Technological University (Mtu) è giunto all'autore, il fotografo Valerio Minato . "Il regalo più bello, una gioia immensa", ha scritto sulla propria pagina Facebook. Per aggiungere, in un'intervista a La Stampa: "Ci sono voluti sei anni per lo scatto perfetto . Per fortuna ho la testa dura".

Nel giorno di Natale Torino diventa superstar "universale", anzi, meglio, "spaziale", grazie allo scatto "La Basilica di Superga, la piramide del Monviso e la falce della Luna crescente tutti in fila, al tramonto, uno dietro l'altro", divenuto la "foto del giorno Apod" (Astronomy picture of the day) della Nasa.

Tgcom24

Torino nella foto del giorno della Nasa All'indirizzo internet che conduce al sito 'apod.nasa' l'immagine inviata da Valerio Minato è intitolata "Cathedral, Mountain, Moon" ed è corredata da un lungo testo esplicativo: "Scatti singoli come questo richiedono pianificazione. Il primo passo è realizzare che un tale sorprendente triplo allineamento si può verificare. Il secondo è trovare il luogo migliore per fotografarlo. Ma è il terzo, essere esattamente al momento giusto, con il cielo sereno, che è il più difficile". La coincidenza fra tutti questi elementi si è verificata il 15 dicembre alle 18:52. Minato l'ha attesa a Castagneto Po, in un bosco, a un trentina di chilometri da Torino.

"Cinque volte in sei anni il fotografo, - si legge ancora nella didascalia che accompagna la pubblicazione della foto del giorno - ha provato e ha trovato brutto tempo. Finalmente, appena dieci giorni fa, il tempo era perfetto e un sogno fotografico si è realizzato. Scattata in Piemonte, Italia, la cattedrale in primo piano è la Basilica di Superga, la montagna al centro è il Monviso e, beh, sai quale luna è sullo sfondo. Qui, anche se la Luna al tramonto è stata catturata in una fase crescente, l'esposizione è stata abbastanza lunga da far sì che la luce terrestre riflessa due volte, chiamata bagliore da Vinci, illuminasse l'intera sommità della Luna".

Il backstage dello scatto perfetto Nei giorni scorsi Minato - che non è nuovo a fotografie suggestive del capoluogo piemontese - aveva pubblicato anche un filmato con il backstage dello scatto perfetto, le fasi, cioè, che avevano preceduto la foto, con l'invito alla massima diffusione: "Condividetelo se vi va per aiutarmi a far capire che siamo circondati di meraviglia anche senza fotomontaggi o intelligenza artificiale".



Ma solo a La Stampa ha svelato il segreto del successo: "Nel 2017 ho trovato il punto perfetto da dove sarei riuscito a fare sembrare il Monviso e Superga esattamente l'uno sopra l'altra in prospettiva. Ho scattato all'alba, al tramonto, con le nuvole e senza, ma non è mai venuta la foto che

sognavo, mancava qualcosa".

"Lo scatto con il sole sarebbe stato impossibile: l'angolo non si sarebbe mai allineato in modo esatto alla Basilica e al Monviso. La luna, invece, durante alcune fasi, tramonta con un angolo adeguato per riuscire a coglierla allineata agli altri due elementi", spiega.

Leggi Anche La cometa di Neanderthal brilla sopra l'Etna: per la Nasa è la foto del giorno

Poi, "a giugno 2022 ci sono andato vicino, ma Superga e il Monviso apparivano troppo distanti. Ho capito allora che dovevo spostarmi più in basso", finché è arrivato il 15 dicembre. "Sapevo che alle 18.52 la luna sarebbe transitata sulla punta del Monviso, che a sua volta sarebbe stata allineata a Superga e al Re di Pietra. Così, ho posizionato l'attrezzatura e ho atteso con la mia Canon".





Non sono, dunque, bastati quei 20 minuti di attesa, ma in sei anni di prove e fallimenti. "Ho la testa dura, per fortuna", ripete Minato, fotografo autodidatta originario di Biella.





Con la promessa finale: "La stamperò per chiunque me la chiederà. Per me è il ricordo di un momento unico".