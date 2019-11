Monopattini, da mercoledì a Torino al via la sperimentazione

Prende il via a Torino la sperimentazione di monopattini e segway . Dopo le polemiche per le multe e, nei giorni scorsi, il primo incidente, da mercoledì questi nuovi mezzi di trasporto potranno viaggiare sulle piste ciclabili e nella cosiddetta "Zona 30" , dove cioè non si possono superare i 30 km orari. Limite, quest'ultimo, che entra in vigore anche nella Ztl centrale.

Niente aree pedonali e altri divieti Nel capoluogo piemontese monopattini e segway potranno circolare nella Ztl che è stata trasformata in "Zona 30" ma non nelle aree pedonali. Vietati anche marciapiedi e portici, così come farsi trainare da veicoli o circolare in due persone sullo stesso mezzo.

La Ztl Nel frattempo la Ztl è stata vincolata al limite di 30 km orari e sarà, con la sola eccezione delle aree e delle vie pedonali, interamente percorribile con monopattini e segway. "A bordo di questi dispositivi non si potrà invece viaggiare sui marciapiedi e lungo i portici cittadini - tiene a sottolineare l'assessora alla Mobilita', Maria Lapietra - . Non è consentito nemmeno procedere contromano, farsi trainare da veicoli o circolare in due persone sullo stesso mezzo: ogni utilizzo improprio verrà sanzionato".

Sanzioni per chi viola le regole Per chi violerà le regole la sanzione prevista varierà da 40 a 160 euro a seconda delle infrazioni commesse. Nessun obbligo di indossare il casco per chi guida questi mezzi né di sottoscrivere una polizza assicurativa, anche se si tratta di iniziative consigliate dal Comune.

Appendino: "Orgogliosi" "Siamo orgogliosi che Torino possa partire con la sperimentazione, si tratta di un progetto in linea con l'obiettivo della micromobilità che ci siamo posti", afferma la il sindaco Chiara Appendino. "La sperimentazione - aggiunge - avrà esito positivo se sapremo rispettare le regole. Auspico che tutti coloro che vi prenderanno parte sentano questa responsabilità".

La maxi-multa e l'incidente Proprio a Torino, nei giorni scorsi, era arrivata la prima maxi-multa a un monopattino elettrico con una sanzione di 1.079 euro per un 25enne sprovvisto di targa e libretto di circolazione. Pochi giorni dopo, sempre nel capoluogo piemontese una 56enne era stata investita su un marciapiede riportando ferite lievi.