Migranti dall'Asia in Europa, smantellata banda criminale

Un'associazione criminale che si occupava dell'ingresso illegale di migranti pakistani, indiani e bengalesi in diversi Stati europei è stata smantellata dalla squadra mobile di Torino e dalla polizia di frontiera francese, con l'ausilio di Europol. In Italia sono stati eseguiti otto fermi e due mandati di arresto. Si stima che in due anni l'organizzazione sia riuscita a muovere oltre mille immigrati con profitti di circa un milione di euro.