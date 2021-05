Migrante suicida dopo aggressione, garante: "Non seguito in modo corretto"

Ansa

Musa Balde, il migrante morto suicida a 23 anni nel Cpr di Torino dopo aver subito un'aggressione a Ventimiglia, non è stato seguito come la situazione richiedeva. Lo ha detto il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personali, Mauro Palma, spiegando che il giovane doveva "essere preso in carico nei modi che tenessero conto della sua situazione, dell'eventuale vulnerabilità e della sua fragilità. Questo non è avvenuto".