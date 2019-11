Maltempo, preallerta a Torino per il Po vicino alla piena

La piena del fiume Po sta entrando in stato di "preallerta arancione" nel tratto di Torino città. Il culmine della piena è prevista per le ore 12 di domenica e il livello è considerato però decisamente inferiore alla piena del 2016. L'amministrazione cittadina, tuttavia, consiglia di adottare, "nella aree più a rischio come il Meisino e il Fioccardo, le misure di salvaguardia dei beni mobili dei locali maggiormente esposti".