Maltempo, crolla strada nel Vercellese: un disperso

C'è un secondo disperso in Piemonte, dopo il margaro cuneese della notte, a causa del maltempo. Si tratta di un ragazzo che in auto stava percorrendo la strada tra Doccio e Crevola, nel Vercellese, che è in parte crollata. Lo rende noto il sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta. Con il disperso c'era una seconda persona, che si è invece messa in salvo.