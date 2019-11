Maltempo, autostrade interrotte: rischio disagi in Piemonte

Si preannuncia un lunedì difficile per chi si deve mettere in viaggio sulle autostrade del Piemonte. La Protezione civile invita alla massima prudenza, con il nodo di Torino che potrebbe essere particolarmente congestionato per l'interruzione di tutte le autostrade, ad eccezione della Torino-Milano. In particolare, la A6 Torino-Savona è interrotta nelle due direzioni tra Savona ed Altare verso nord e tra Millesimo e Savona verso sud.