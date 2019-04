Lourdes, le reliquie di Santa Bernadette Soubirous in Italia

Nel 2019 si celebrano il 175esimo anno della nascita e il 140esimo della morte di Bernadette Soubirous. Per l'occasione le reliquie della pastorella francese, a cui apparve per la prima volta la Madonna, l'11 febbraio 1858, saranno portate in pellegrinaggio in trentatré diocesi italiane permettendo la venerazione dell'urna della veggente di Lourdes anche in Italia. La prima tappa è Alessandria.